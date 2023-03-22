Российский хоккеист Александр Овечкин признан второй звездой матча с «Коламбусом». В матче с «Коламбусом» (6:7ОТ) он отметился заброшенной шайбой. Гол Овечкина стал для него 820-м в карьере в НХЛ (до рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 74 шайбы).

37-летний россиянин 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон. По этому показателю он вышел на первое место, опередив Уэйна Гретцки, у которого 12 сезонов. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кто забрасывал 40 шайб, будучи старше 37 лет.

Также он побил рекорд канадца Фила Эспозито по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ после 30 лет.