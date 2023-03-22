ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Колорадо» продлил контракт с тренером Беднаром на три года

Действующий обладатель Кубка Стэнли сохранил тренера, который руководит клубом с 2016 года.
22 марта 2023 08:49
автор: Александр Евграфов

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» продлил контракт главным тренером команды Джаредом Беднаром, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Новое соглашение рассчитано на три года и вступит в силу после завершения сезона-2023/24.

Беднар работает с «Колорадо» с 2016 года, сменив на посту главного тренера Патрика Руа. В минувшем сезоне Беднар привел команду к победе в Кубке Стэнли, а в январе этого года установил рекорд НХЛ по числу побед в матчах регулярных чемпионатов.

В нынешнем сезоне «Колорадо» с 88 очками занимает пятое место в Западной конференции.

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Шестеркин стал третьей звездой матча с «Каролиной»
На счету россиянина 36 отраженных бросков.
22.03.2023 09:00
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Колорадо» продлил контракт с тренером Беднаром на три года
Действующий обладатель Кубка Стэнли сохранил тренера, который руководит клубом с 2016 года.
22.03.2023 08:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин признан второй звездой матча с «Коламбусом»
Россиянин отличился заброшенной шайбой.
22.03.2023 08:37
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Ванкувер»
Россиянин отличился в четвертый раз в последних пяти матчах.
22.03.2023 08:28
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Рекордная шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» выиграть у аутсайдера НХЛ «Коламбуса»
Россиянин забросил 40-ю шайбу в сезоне и побил несколько рекордов
22.03.2023 08:16
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Кросби поздравил Овечкина с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Впереди лишь Уэйн Гретцки.
21.03.2023 23:54
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Хет-трик Чеховича принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Запада
Ярославский коллектив сократил отставание в серии. 
21.03.2023 21:48
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Вашингтона» рассказал, как команда пыталась поддержать Овечкина после смерти отца
Михаил Викторович скончался 14 февраля.
21.03.2023 20:48
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Андрей Свечников обратился к болельщикам после операции на колене
Россиянин пропустит остаток сезона.
21.03.2023 20:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Авангард» вырвал победу в овертайме у «Металлурга» в третьем матче полуфинальной серии Востока 
«Авангард» вырвал победу в овертайме у «Металлурга» в третьем матче полуфинальной серии Востока 
Омский клуб в шаге от выхода в финал Восточной конференции.
21.03.2023 19:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика