«Колорадо» продлил контракт с тренером Беднаром на три года

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» продлил контракт главным тренером команды Джаредом Беднаром, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Новое соглашение рассчитано на три года и вступит в силу после завершения сезона-2023/24.

Беднар работает с «Колорадо» с 2016 года, сменив на посту главного тренера Патрика Руа. В минувшем сезоне Беднар привел команду к победе в Кубке Стэнли, а в январе этого года установил рекорд НХЛ по числу побед в матчах регулярных чемпионатов.

В нынешнем сезоне «Колорадо» с 88 очками занимает пятое место в Западной конференции.