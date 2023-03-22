Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Шестеркин стал третьей звездой матча с «Каролиной»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Джейлен Чатфилд (50-я минута), Стефан Ноэсен (51) и Теуво Терявяйнен (58), признанный первой звездой. Второй звездой стал защитник «Харрикейнз» Брент Бернс, который отметился одной голевой передачей.

У «Рейнджерс» отличились Тайлер Мотт (18) и Каапо Какко (51).

Российский вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин был признан третьей звездой матча с «Каролиной Харрикейнз». На его счету 36 из 39 отраженных бросков в матче.

«Каролина» набрала 100 очков и занимает второе место в Восточной конференции, у «Нью-Йорк» 92 очка и пятое место там же.