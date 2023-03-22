Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин совершил красивый сэйв и стал второй звездой матча (видео)

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» разгромили «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев площадки.

В составе «островитян» дубль у Кэла Клаттербака (38-я и 45-я минуты), также отличились Зак Паризе (21), Хадсон Фэшинг (34), Симон Хольмстрем (50), Ноа Добсон (54) и Андерс Ли (57). У «Торонто» шайбы на счету Сэм Лафферти (12) и Митчелл Марнер (44).

Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 27 и стал второй звездой встречи. По ходу матча он совершил невероятный сэйв, не позволив забросить шайбу в свои ворота.

«Нью-Йорк Айлендерс» набрал 82 очка и занимает седьмое место в Восточной конференции, «Торонто» с 94 очками идет на четвертом месте там же.