«Вашингтон» устроил Овечкину масштабное чествование (видео)

«Вашнгтон Кэпиталз» провел церемонию чествования своего капитана, российского нападающего Александра Овечкина, вышедшего на второе место в споре лучших снайперов в истории НХЛ.

Чествование состоялось перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс» в Вашингтоне. Овечкина поздравили владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли и Марк Хоу, сын легендарного канадского форварда Горди Хоу, которого Овечкин опередил в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ (у Хоу – 802 шайбы).

Вместе с Александром на лед вышли его семья: жена Анастасия, мать Татьяна, сыновья Сергей и Илья и брат Михаил. Хоккеист получил памятные подарки от «Вашингтона», НХЛ и Ассоциации игроков лиги, в том числе клюшку и большой портрет с изображением Овечкина и Горди Хоу.

Также россиянина Овечкина встретили 200 болельщиков, владельцев сезонных абонементов. Одноклубники приехали на арену в специальных футболках с изображением российского хоккеиста, а на предматчевую раскатку вышли в свитерах с игровым номером восемь, под которым играет Овечкин.

В проигранном матче с «Коламбусом» Овечкин отметился заброшенной шайбой. Гол Овечкина стал для него 820-м в карьере в НХЛ (до рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 74 шайбы). 37-летний россиянин 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон. По этому показателю он вышел на первое место, опередив Уэйна Гретцки, у которого 12 сезонов. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кто забрасывал 40 шайб, будучи старше 37 лет.