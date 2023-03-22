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Евангелиста признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Нэшвилла» набрал 4 (2+2) очка в матче с «Баффало» (7:3).
22 марта 2023 09:54
автор: Артур Гичунцев

Пресс-служба НХЛ объявила тройку лучших хоккеистов по итогам игрового дня в регулярном чемпионате.

Так, звание третьей звезды досталось нападающему «Айлендерс» Кэлу Клаттербаку. Он набрал 3 (2+1) очка в матче против «Торонто» (7:2).

Вторым стал голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон. Вратарь совершил 47 сэйвов в поединке с «Нью-Джерси» (2:1 ОТ).

Наконец, лучшим игроком дня стал форвард «Нэшвилла» Люк Евангелиста. В матче с «Баффало» (7:3) хоккеист забросил 2 шайбы и отдал 2 голевых паса.

источник: «Советский спорт»
Евангелиста признан первой звездой дня в НХЛ
Форвард «Нэшвилла» набрал 4 (2+2) очка в матче с «Баффало» (7:3).
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