Евангелиста признан первой звездой дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ объявила тройку лучших хоккеистов по итогам игрового дня в регулярном чемпионате.

Так, звание третьей звезды досталось нападающему «Айлендерс» Кэлу Клаттербаку. Он набрал 3 (2+1) очка в матче против «Торонто» (7:2).

Вторым стал голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон. Вратарь совершил 47 сэйвов в поединке с «Нью-Джерси» (2:1 ОТ).

Наконец, лучшим игроком дня стал форвард «Нэшвилла» Люк Евангелиста. В матче с «Баффало» (7:3) хоккеист забросил 2 шайбы и отдал 2 голевых паса.