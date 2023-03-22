В НХЛ считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин имеет все шансы побить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Такое мнение выразил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

«Если не произойдет что-то очень непредвиденное, я не вижу причин, почему он этого не сделает. Он поддерживает темп, который позволит ему относительно быстро догнать Гретцки. Сомнительно, что это случится уже в следующем году, но если он продолжит в том же духе, то доберется до вершины», – приводит слова функционера журналист Стивен Уайно в соцсети.

Напомним, в данный момент на счету 37-летнего Овечкина 820 голов. У Гретцки – 894. Для этого канадцу понадобилось 1487 матчей. У россиянина пока 1340 игр.