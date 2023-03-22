ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ак Барс» выиграл в овертайме у «Адмирала» и увеличил отрыв в полуфинальной серии 3-1

Казанские хоккеисты находятся в шаге от выхода в финал Восточной конференции.
22 марта 2023 15:08
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили «Адмирал» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Встреча во Владивостоке завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

В основное время шайбу у гостей забросил Кирилл Семенов (6-я минута), у хозяев площадки отличился Либор Шулак (36). Победная шайба на счету нападающего «Ак Барса» Александра Радулова.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1. Пятая игра серии состоится 24 марта в Казани.

КХЛ. 1/2 финала Восточной конференции. 4-й матч

«Адмирал» (Владивосток) – «Ак Барс» (Казань) – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Семенов (Панюков), 05:13

1:1 – Шулак (Криштоф), 35:10

1:2 – Радулов (Воронков, Токранов), 65:47

Вратари: Серебряков – Билялов

Счет в серии: 1-3

источник: «Советский спорт»
«Ак Барс» выиграл в овертайме у «Адмирала» и увеличил отрыв в полуфинальной серии 3-1
Казанские хоккеисты находятся в шаге от выхода в финал Восточной конференции.
22.03.2023 15:08
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В НХЛ считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
Правда, в лиге сомневаются, что это случится в текущем сезоне.
22.03.2023 11:47
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Евангелиста признан первой звездой дня в НХЛ
Форвард «Нэшвилла» набрал 4 (2+2) очка в матче с «Баффало» (7:3).
22.03.2023 09:54
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Вашингтон» устроил Овечкину масштабное чествование (видео)
Поводом стал выход россиянина на второе место в споре снайперов в истории НХЛ.
22.03.2023 09:42
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Шайба Проворова и две передачи Замулы помогли «Филадельфии» победить «Флориду»
На счету Проворова пять шайб в этом сезоне.
22.03.2023 09:32
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин совершил красивый сэйв и стал второй звездой матча (видео)
На счету россиянина 25 из 27 отраженных бросков.
22.03.2023 09:26
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Шестеркин стал третьей звездой матча с «Каролиной»
На счету россиянина 36 отраженных бросков.
22.03.2023 09:00
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Колорадо» продлил контракт с тренером Беднаром на три года
Действующий обладатель Кубка Стэнли сохранил тренера, который руководит клубом с 2016 года.
22.03.2023 08:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин признан второй звездой матча с «Коламбусом»
Россиянин отличился заброшенной шайбой.
22.03.2023 08:37
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Ванкувер»
Россиянин отличился в четвертый раз в последних пяти матчах.
22.03.2023 08:28
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика