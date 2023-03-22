«Ак Барс» выиграл в овертайме у «Адмирала» и увеличил отрыв в полуфинальной серии 3-1

Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили «Адмирал» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Встреча во Владивостоке завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

В основное время шайбу у гостей забросил Кирилл Семенов (6-я минута), у хозяев площадки отличился Либор Шулак (36). Победная шайба на счету нападающего «Ак Барса» Александра Радулова.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1. Пятая игра серии состоится 24 марта в Казани.

КХЛ. 1/2 финала Восточной конференции. 4-й матч

«Адмирал» (Владивосток) – «Ак Барс» (Казань) – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Семенов (Панюков), 05:13

1:1 – Шулак (Криштоф), 35:10

1:2 – Радулов (Воронков, Токранов), 65:47

Вратари: Серебряков – Билялов

Счет в серии: 1-3