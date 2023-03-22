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Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Беларуси от международных турниров

Хоккейные национальные команды не примут участие в международных матчах в сезоне-2023/2024.
22 марта 2023 18:34
автор: Глеб Шевяков

Международная федерация хоккея приняла решение не допускать сборные России и Беларуси на международные соревнования в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Отмечается, что по мнению руководства организации, допуск россиян и белорусов может повлечь за собой угрозу безопасности.

Сообщается, что главы ИИХФ посчитали небезопасным давать разрешение национальным командам России и Беларуси выступать на международных соревнованиях и продлили отстранение сборных на следующий сезон.

Напомним, что сборные России и Беларуси по хоккею прекратили свои выступления на международной арене в феврале 2022 гола после того, как Международная федерация хоккея отстранила команды от турниров, включая в дальнейшем проведение МЧМ-2023 и участие в чемпионате мира 2023 года.

Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Беларуси от международных турниров
Хоккейные национальные команды не примут участие в международных матчах в сезоне-2023/2024.
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