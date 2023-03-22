СКА вырвал победу у «Торпедо» в четвертом матче серии и вышел в финал Западной конференции 

Хоккеисты СКА на выезде оказались сильнее «Торпедо» в четвертом матче 1/2 финала серии Западной конференции Кубка Гагарина.

Отметим, что очная встреча хоккейных клубов завершилась со счетом 5:3 в пользу гостевой команды.

За домашнюю команду дубль оформил Сергей Гончарук (2-я, 5-я минуты), одна забитая шайба на счету Василия Атанасова (44). В составе гостей голы забили Роман Рукавишников (17) , Эмиль Галимов (51), Никита Гусев (54), Игорь Ожиганов (57) и Марат Хайрулин (59).

Таким образом, СКА одержал четвертую победу в полуфинальной серии и выходит в финал Западной конференции.

КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф

Западная конференция. 1/2 финала

Четвертый матч.

«Торпедо» (Нижний Новгород) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:5 (2:1, 0:0, 1:4)

Голы:

1:0 – Гончарук (Кручинин, Конюшков), 01:31 (бол.)

2:0 – Гончарук (Коваленко, Федотов), 04:45

2:1 – Рукавишников (Воробьев, Камалов), 16:25

3:1 – Атанасов (Белевич, Веряев), 43:49

3:2 – Галимов (Фальковский, Поляков), 50:13

3:3 – Гусев (Хуснутдинов), 53:17

3:4 – Ожиганов (Хайруллин), 56:42

3:5 – Хайруллин, 58:19

Вратари: Кульбаков - Николаев (Подъяпольский)

Счет в серии: 0-4.