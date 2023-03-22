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В ФХР отреагировали на решение ИИХФ продлить отстранение сборной России

«Красная машина» пропустит очередной ЧМХ.
22 марта 2023 22:00
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 22 марта, Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой. Обе команды не смогут выступать на мировой арене до конца сезона-2023/24 и пропустят ЧМХ.

В Федерации хоккея России (ФХР) негативно восприняли решение ИИХФ, отметив, что этот шаг противоречит спортивным принципам.

«Формат таких соревнований, как чемпионат мира, предусматривает состязание между сильнейшими спортсменами планеты, без дискриминации по национальному или этническому признаку. Россия – одна из ведущих стран мирового хоккея, входит в число лидеров по победам и медалям на самых престижных международных турнирах.

Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине «безопасности участников» – это решение, которое не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея.

ФХР продолжит предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования», – сказано в сообщении организации.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
В ФХР отреагировали на решение ИИХФ продлить отстранение сборной России
«Красная машина» пропустит очередной ЧМХ.
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