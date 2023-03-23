Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Джефф Картер. Еще по одной шайбе забросили Сидни Кросби, Джейк Гюнцел и Брайан Раст. Дважды «пингвины» реализовывали численный перевес.

Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Хозяева ответили точными бросками Ти Джея Комфера и Девона Тейвза в большинстве.

«Питтсбург» набрал 80 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Колорадо» с 88 очками идет шестым на Западе.