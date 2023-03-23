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В хабаровском «Амуре» сменился президент клуба

Хабаровчане произвели кадровые перестановки после неудачного регулярного чемпионата.
23 марта 2023 09:02
автор: Александр Шульгин

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о том, что легендарный форвард сборной России Александр Могильный покидает пост президента «Амура». Новым руководителем клуба назначен первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

В то же время Могильный стал почетным президентом хабаровчан, сообщил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Также сменилась власть и в хабаровской команде ВХЛ «СКА-Нефтяник».

Никитину поставлена задача проанализировать ошибки, допущенные различными клубными службами в ходе минувшего регулярного первенства и не позволившие команде выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, «Амур» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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