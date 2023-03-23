Дубль Макдэвида принес «Эдмонтону» победу на «Аризоной»

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Аризону» со счетом 4:3 ОТ.

В составе канадской команды по дублю оформили Коннор Макдэвид (5-я и 62-я минута) и Райан Ньюджент-Хопкинс (40, 53), оба сначала забросили в большинстве, а потом в равных составах.

Отметим, что принесший своей команде победу Макдэвид набрал 138 (60+78) очков в 72 матчах. Рекорд сезона составляет 215 очков и принадлежит Уэйу Гретцки.

У клуба из США две шайбы забросил Клэйтон Келлер (24, 49), также большинство реализовал Янис Мозер (16).

«Нефтяники» набрали 90 очков и занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе. «Койоты» добыли 66-е очко и идут седьмыми в Центральном дивизионе.

«Аризона» 25 марта сыграет в гостях с «Колорадо», «Эдмонтон» на следующий день примет «Вегас».