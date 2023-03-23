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«Трактор» анонсировал продление контракта с Ткачевым

Челябинский клуб в текущем сезоне не вышел в плей-офф.
23 марта 2023 17:01
автор: Александр Поволоцкий

Пресс-служба «Трактора» анонсировала продление контракта с нападающим клуба Владимиром Ткачевым.

В телеграм-канале челябинской команды размещен ролик из компьютерной игры в теннис. В нем можно увидеть номер хоккеиста (55) и дата окончания нового соглашения (сезон 2024/2025).

«Теннис большой – это хорошо», – говорится в сообщении.

Таким образом, можно догадаться, что Ткачев заключил новое двухлетнее соглашение.

Ранее в СМИ сообщалось, что зарплата форварда составит 65 миллионов рублей в год.

В текущем сезоне Владимир набрал 37 (16+21) очков в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

источник: «Советский спорт»
«Трактор» анонсировал продление контракта с Ткачевым
Челябинский клуб в текущем сезоне не вышел в плей-офф.
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