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Игорь Ларионов: Нужно запускать процесс ухода из IIHF, если мы к этому готовы

Россия не играет на чемпионатах мира с 2022 года.
23 марта 2023 17:40
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов считает, что Федерация хоккея России должна запустить процесс выхода из состава ИИХФ.

Напомним, что накануне совет организация продлила отстранение российской команды от чемпионата мира на сезон-2023/2024.

«Мы должны все‑таки сделать так, чтобы нас уважали. А сегодня IIHF отвернулась от нас. Это мое личное мнение, но возникает резонный вопрос: а зачем нам вообще нужна IIHF? Практически все хоккеисты едут в сборные из Северной Америки. Так что здесь вопрос заключается в том, что мы должны принимать правильные решения и жестко запускать процесс ухода из IIHF, если мы к этому готовы», — приводит «Матч ТВ» слова Ларионова.

Отметим, чтосборные России и Беларуси пропустят третий чемпионат мира подряд.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Игорь Ларионов: Нужно запускать процесс ухода из IIHF, если мы к этому готовы
Россия не играет на чемпионатах мира с 2022 года.
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