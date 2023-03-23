Буре прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение сборной России до сезона-2024/25

Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре высказался о продлении отстранения российской сборной.
Ранее стало известно, что национальные команды России и Белоруссии не смогут принять участие в международных соревнованиях в сезоне-2023/24.
– ИИХФ исходит из ситуации, которая есть сейчас в мире. Для нас решение ничего не значит, продолжаем работать так же, как работали. Это решение может поменяться в любой момент. Я, как член совета ИИХФ продолжаю делать все, что от меня зависит, – заявил Буре.
Отметим, что сборные России и Белоруссии пропустят третий чемпионат мира подряд.
источник: Федерация хоккея России (ФХР)