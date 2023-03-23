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«Авангард» вышел в финал Восточной конференции, в четвертый раз обыграв «Металлург»

Полуфинальная серия завершилась со счетом 4:0 в пользу омской команды.
23 марта 2023 19:14
автор: Глеб Шевяков

«Авангард» на выезде одержал победу над «Металлургом» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1.

Отметим, что за хозяев льда дубль оформил Рид Буше (29-я, 47-я минуты), по одной шайбе забросили Сергей Толчинский (1) и Алекс Броадхерст (60). В составе гостевой команды гол на счету Григория Дронова (11).

Таким образом, «Авангард» добыл четвертую победу в серии и выходит в финал Восточной конференции.

КХЛ. Плей-офф

1/2 финала Восточной конференции.

Четвертая игра

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Толчинский (Грицюк, Броадхерст), 00:48

1:1 – Дронов (Лайпсик, Керран), 10:46 (бол.)

1:2 – Буше (Найт, Белов), 28:28

1:3 – Буше (Найт, Ткачев), 46:41

1:4 – Броадхерст (Сведберг, Демченко), 57:56

Вратари: Паскуале – Демченко

Счет в серии: 0-4

источник: «Советский спорт»
«Авангард» вышел в финал Восточной конференции, в четвертый раз обыграв «Металлург»
Полуфинальная серия завершилась со счетом 4:0 в пользу омской команды.
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