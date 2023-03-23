«Тяжело, да»: Воробьев - о первом в истории «Металлурга» сухом поражении в серии плей-офф

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение своей команды в полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина со счетом 0-4.

«Недостучались, недосказали…Это такой сложный вопрос. Все было показано сегодня, и про пятак, и про большинство. Первые 0-4 в истории «Магнитки»? Тяжело, да», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, 23 марта «Металлург» дома уступил сопернику со счетом 1:4. Общий счет в серии стал 4-0 в пользу «Авангарда».

Добавим, что сухое поражение в серии стало первым для «Магнитки» в истории КХЛ.