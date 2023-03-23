ЦСКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

«Локомотив» на своей площадке принимал ЦСКА в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.
В составе гостей отличились Максим Мамин, Павел Карнаухов и Владислав Каменев. Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Александра Елесина.
Таким образом, команда Сергея Федорова упрочила счет в серии - 3:1.
Следующая игра между коллективами состоится 25 марта в Москве. Стартовая сирена прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Кубок Гагарина
Второй раунд
«Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Мамин (Григоренко, Сергеев), 5:48
1:1 – Елесин (Иванов), 34:15
1:2 – Карнаухов (Светлаков), 40:53
1:3 – Каменев (пустые ворота), 59:57.
Счет в серии: 1-3