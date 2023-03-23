ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЦСКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

Встреча прошла в Ярославле.
23 марта 2023 21:44

«Локомотив» на своей площадке принимал ЦСКА в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В составе гостей отличились Максим Мамин, Павел Карнаухов и Владислав Каменев. Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Александра Елесина.

Таким образом, команда Сергея Федорова упрочила счет в серии - 3:1.

Следующая игра между коллективами состоится 25 марта в Москве. Стартовая сирена прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Кубок Гагарина
Второй раунд
«Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Мамин (Григоренко, Сергеев), 5:48
1:1 – Елесин (Иванов), 34:15
1:2 – Карнаухов (Светлаков), 40:53
1:3 – Каменев (пустые ворота), 59:57.
Счет в серии: 1-3

источник: «Советский спорт»
«Старались и бились, а в итоге – 0-4». Голдобин – о поражении в серии с «Авангардом»
«Металлург» покинул розыгрыш Кубка Гагарина.
23.03.2023 21:51
Хоккей
ЦСКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
Встреча прошла в Ярославле.
23.03.2023 21:44
Хоккей
Кирилл Капризов: Про травму, результативность и комикс «Лига Супергероев»
Кирилл Капризов: Про травму, результативность и комикс «Лига Супергероев»
На YouTube-канале БК Лига Ставок вышло эксклюзивное интервью с Кириллом Капризовым.
23.03.2023 21:43
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Кравец продолжит работать на посту главного тренера «Авангарда»
Специалист выполнил цель на сезон - выход в финал Восточной конференции.
23.03.2023 21:12
Хоккей
«Тяжело, да»: Воробьев - о первом в истории «Металлурга» сухом поражении в серии плей-офф
Уральский клуб завершил борьбу в Кубке Гагарина.
23.03.2023 20:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Авангард» вышел в финал Восточной конференции, в четвертый раз обыграв «Металлург»
«Авангард» вышел в финал Восточной конференции, в четвертый раз обыграв «Металлург»
Полуфинальная серия завершилась со счетом 4:0 в пользу омской команды.
23.03.2023 19:14
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Буре прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение сборной России до сезона-2024/25
Национальная команда России не выступает на мировых первенствах с 2022 года.
23.03.2023 18:34
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Игорь Ларионов: Нужно запускать процесс ухода из IIHF, если мы к этому готовы
Россия не играет на чемпионатах мира с 2022 года.
23.03.2023 17:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Трактор» анонсировал продление контракта с Ткачевым
Челябинский клуб в текущем сезоне не вышел в плей-офф.
23.03.2023 17:01
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Чикаго» не будет надевать джерси с радужной символикой из-за российского закона
«Чикаго» не будет надевать джерси с радужной символикой из-за российского закона
В команде играют два россиянина.
23.03.2023 14:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика