«Старались и бились, а в итоге – 0-4». Голдобин – о поражении в серии с «Авангардом»

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин дал комментарий после поражения своей команды от «Авангарда» (1:4) в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Вроде старались, бились, а в итоге - 0-4… Чего не хватило? Хоккей в этом и заключается — быть чуть лучше соперника», - приводит слова хоккеиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в составе победителей дубль оформил Рид Буше (29-я, 47-я минуты), по одной шайбе забросили Сергей Толчинский (1) и Алекс Броадхерст (60). У магнитогорцев гол на счету Григория Дронова (11).

«Авангард» добыл четвертую победу в серии и выходит в финал Восточной конференции.