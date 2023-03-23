«Все понимали цену удаления»: Федоров - о причинах победы ЦСКА над «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды над ярославским «Локомотивом» в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Забили свои моменты, неплохо сыграли в средней зоне, без шайбы на своих местах. Сделали выводы по своей зоне обороны. Мы всегда обращаем внимание на дисциплину любого характера. Особенно в плане удалений. Все игроки двигались, были заняты прямым делом. Все понимали цену любого неправильного действия и удаления», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. В составе гостей отличились Максим Мамин, Павел Карнаухов и Владислав Каменев. Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Александра Елесина.

Таким образом, команда Сергея Федорова упрочила счет в серии - 3:1.

Следующая игра между коллективами состоится 25 марта в Москве. Стартовая сирена прозвучит в 17:00 по московскому времени.