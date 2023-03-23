«Играли немного нервно»: Никитин объяснил, почему «Локомотив» проиграл ЦСКА

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин назвал основные причины поражения своей команды от ЦСКА в четвертом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«ЦСКА почувствовал импульс и забирал его, а мы играли немного нервно и не оттого, что нервничали. Скажем так, не было системы не в слове система, а вот той последовательности, чтобы момент за моментом, момент за моментом. То, что мы создали, не смогли реализовать. Наверное, здесь сказался опыт ЦСКА в такой игре. Мы его тоже набрались, готовимся к следующей игре», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. В составе гостей отличились Максим Мамин, Павел Карнаухов и Владислав Каменев. Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Александра Елесина.

Таким образом, команда Сергея Федорова упрочила счет в серии - 3:1.

Следующая игра между коллективами состоится 25 марта в Москве. Стартовая сирена прозвучит в 17:00 по московскому времени.