Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду нанес крупное поражение «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Конор Шири, Энтони Манта, Ник Дауд, Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон, реализовавшие большинство, а также Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 821-й в лиге, и он приблизился к Уэйну Гретцки на расстояние в 74 шайбы в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю ее историю.

Кроме того, на счету Овечкина одна результативная передача.

Гости ответили точным броском в исполнении Никиты Зайцева.

Таким образом, «столичные» набрали 76 очков и занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Чикаго» с 54 очками 15-й на Западе.