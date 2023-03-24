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Кузьменко и Подколзин поучаствовали в разгроме «Ванкувером» «Сан-Хосе»

Россиянин набрал два балла за результативность.
24 марта 2023 08:29
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на своем льду обыграл «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ти Джей Миллер, Андрей Кузьменко, Дакота Джошуа, Конор Гарлэнд, Василий Подколзин, Филип Ди Джузеппе и Шелдон Дрис в меньшинстве.

В активе Кузьменко также одна голевая передача.

Гости ответили шайбами Томаша Гертла и Эндрю Агоццино также в меньшинстве.

«Ванкувер» набрал 69 очков и занимает 12-е место на Западе.

«Акулы» с 53 очками замыкают турнирную таблицу.

источник: «Советский спорт»
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