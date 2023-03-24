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«Тампа-Бэй» разгромно проиграла «Оттаве» несмотря на результативные действия Кучерова и Сергачева

Матч НХЛ прошел в Канаде.
24 марта 2023 09:00
автор: Максим Скороходов

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Оттаве» со счетом 2:7.

В составе канадской команды по дублю оформили Алекс Дебринкэт (9-я и 12-я минуты) и Брэден Ткачук, который в течение минуты реализовал большинство и поразил пустые ворота (54), также по шайбе забросили Дерек Брассар в численном преимуществе (49), Эрик Бреннстрем (46) и Остин Уотсон (55).

У американского клуба в обоих шайбах участвовал Никита Кучеров, он отдал результативные передачи при голах Брэйдена Пойнта (31) и Михаила Сергачева в большинстве (45).

«Сенаторы» набрали 75 очков и идут пятыми в Атлантическом дивизионе, в турнирной таблице которого «молнии» с 90 очками занимают третье место.

«Тампа-Бэй» 25 марта сыграет в гостях с «Бостоном», «Оттава» на следующий день проведет выездной матч против «Нью-Джерси».

источник: «Советский спорт»
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