Корбан Найт: Наша цель - Кубок Гагарина

Нападающий омского «Авангарда» Корбан Найт назвал Кубок Гагарина целью команды на сезон.

«Наша цель - Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне мы еще играем в Омске перед своими болельщиками, и это большой плюс для нас. Все ребята в команде мотивированы тем, чтобы привезти Кубок в Омск. Но в настоящий момент мы сфокусированы на следующем раунде плей-офф», - приводит слова хоккеиста «РБ Спорт».

Напомним, в полуфинальной серии Востока «Авангард» всухую переиграл магнитогорский «Металлург» (4-0).

В финале омичи встретятся с победителем пары «Адмирал» (Владивосток) - «Ак Барс» (Казань). Перед пятым матчем счет в серии 3-1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.