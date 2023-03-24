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Корбан Найт: Наша цель - Кубок Гагарина

«Авангард» вышел в финал Восточной конференции.
24 марта 2023 11:10
автор: Александр Шульгин

Нападающий омского «Авангарда» Корбан Найт назвал Кубок Гагарина целью команды на сезон.

«Наша цель - Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне мы еще играем в Омске перед своими болельщиками, и это большой плюс для нас. Все ребята в команде мотивированы тем, чтобы привезти Кубок в Омск. Но в настоящий момент мы сфокусированы на следующем раунде плей-офф», - приводит слова хоккеиста «РБ Спорт».

Напомним, в полуфинальной серии Востока «Авангард» всухую переиграл магнитогорский «Металлург» (4-0).

В финале омичи встретятся с победителем пары «Адмирал» (Владивосток) - «Ак Барс» (Казань). Перед пятым матчем счет в серии 3-1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.

источник: «РБ-Спорт»
Корбан Найт: Наша цель - Кубок Гагарина
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