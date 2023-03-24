Защитник Коробов покинул минское «Динамо» в связи с истечением контракта

Минское «Динамо» расторгло контракт с защитником Дмитрием Коробовым, сообщает клубная пресс-служба минчан.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ хоккеист провел 49 матчей, в которых набрал семь (3+4) очков. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина на счету Коробова четыре матча, в которых он не отметился результативными действиями.

По информации источника, Коробов продолжит выступать в белорусской экстралиге.

Напомним, минчане вышли в плей-офф, однако уже в четвертьфинале Западной конференции проиграли питерскому СКА в серии со счетом 2-4.

Ранее в прессе появилась информация о том, что главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт покинет свой пост, а на его место придет ушедший из череповецкой «Северстали» Андрей Разин.