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Защитник Коробов покинул минское «Динамо» в связи с истечением контракта

Игрок продолжит выступление на родине.
24 марта 2023 11:39
автор: Александр Шульгин

Минское «Динамо» расторгло контракт с защитником Дмитрием Коробовым, сообщает клубная пресс-служба минчан.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ хоккеист провел 49 матчей, в которых набрал семь (3+4) очков. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина на счету Коробова четыре матча, в которых он не отметился результативными действиями.

По информации источника, Коробов продолжит выступать в белорусской экстралиге.

Напомним, минчане вышли в плей-офф, однако уже в четвертьфинале Западной конференции проиграли питерскому СКА в серии со счетом 2-4.

Ранее в прессе появилась информация о том, что главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт покинет свой пост, а на его место придет ушедший из череповецкой «Северстали» Андрей Разин.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
Защитник Коробов покинул минское «Динамо» в связи с истечением контракта
Игрок продолжит выступление на родине.
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