«Салават Юлаев» подтвердил продление контрактов со всем тренерским штабом

Весь тренерский штаб команда Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» сохранится на следующий сезон, сообщается в Telegram-канале уфимского клуба.

Отмечается, что контракты продлены с главным тренером Виктором Козловым, который возглавляет «Салават Юлаев» с мая 2022 года, тренерами Николаем Цулыгиным и Константином Кольцовым, тренером вратарей Олегом Филимоновым и специалистом по физподготовке Андрианом Вальво.

«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл в серии «Адмиралу» со счетом 2-4.

Ранее о возможном продлении контракта заявлял глава Башкирии Ринат Баширов.