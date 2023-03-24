ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная молодых звезд России в мае проведет игры с Белоруссией и Казахстаном

Состав национальной команды объявят позднее.
24 марта 2023 17:49
автор: Александр Евграфов

Сборная молодых звезд России до 25 лет проведет в мае ряд товарищеских матчей против команд Белоруссии и Казахстана, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Федерация также объявила о турне сборной молодых звезд России – «России 25» и национальной команды Белоруссии. Оно пройдет со 2 по 16 мая в городах России, Белоруссии и Казахстана.

«В целях укрепления сотрудничества между дружественными странами, а также в рамках подготовки кандидатов в национальную сборную России в условиях политической изоляции от главных международных турниров, ФХР объявляет о турне сборной молодых звезд России (до 25 лет) и национальной команды Белоруссии. В ряде матчей также примет участие национальная сборная Казахстана», - говорится в сообщении.

Время начала матчей, состав и тренерский штаб российской сборной будут определены позднее.

Челябинск
2 мая Россия 25 – Белоруссия
3 мая Россия 25 – Белоруссия

Астана, Казахстан (турнир трех команд)
5 мая Казахстан – Россия 25
6 мая Россия 25 – Белоруссия

Красноярск
9 мая Россия 25 – Белоруссия

Тула
12 мая Россия 25 – Белоруссия
13 мая Россия 25 – Белоруссия

Минск, Белоруссия
15 мая Белоруссия – Россия 25
16 мая Белоруссия - Россия 25

источник: «Советский спорт»
Сборная молодых звезд России в мае проведет игры с Белоруссией и Казахстаном
Состав национальной команды объявят позднее.
24.03.2023 17:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Салават Юлаев» подтвердил продление контрактов со всем тренерским штабом
Ранее о сохранении специалистов говорил глава Башкирии на встрече с хоккеистами.
24.03.2023 13:35
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Российские вратари установили рекорд НХЛ
Худобин стал 12-м российским вратарем, который сыграл в одном сезоне.
24.03.2023 12:37
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Защитник Коробов покинул минское «Динамо» в связи с истечением контракта
Игрок продолжит выступление на родине.
24.03.2023 11:39
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Форвард «Авангарда» Найт: Наша цель - Кубок Гагарина
Форвард «Авангарда» Найт: Наша цель - Кубок Гагарина
Омский клуб вышел в финал Восточной конференции.
24.03.2023 11:10
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
В матче с «Каролиной» российский вратарь отразил 29 бросков.
24.03.2023 09:55
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Тампа-Бэй» разгромно проиграла «Оттаве» несмотря на результативные действия Кучерова и Сергачева
«Тампа-Бэй» разгромно проиграла «Оттаве» несмотря на результативные действия Кучерова и Сергачева
Матч НХЛ прошел в Канаде.
24.03.2023 09:00
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Три очка Панарина и Тарасенко принесли «Рейнджерс» победу над «Каролиной»
Три очка Панарина и Тарасенко принесли «Рейнджерс» победу над «Каролиной»
Россияне помогли своему клубу добиться волевого успеха.
24.03.2023 08:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Результативные очки Кузьменко и Подколзина помогли «Ванкуверу» крупно обыграть «Сан-Хосе»
Россиянин набрал два балла за результативность.
24.03.2023 08:29
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Чикаго»
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Чикаго»
Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги.
24.03.2023 08:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика