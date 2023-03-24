Сборная молодых звезд России в мае проведет игры с Белоруссией и Казахстаном

Сборная молодых звезд России до 25 лет проведет в мае ряд товарищеских матчей против команд Белоруссии и Казахстана, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Федерация также объявила о турне сборной молодых звезд России – «России 25» и национальной команды Белоруссии. Оно пройдет со 2 по 16 мая в городах России, Белоруссии и Казахстана.
«В целях укрепления сотрудничества между дружественными странами, а также в рамках подготовки кандидатов в национальную сборную России в условиях политической изоляции от главных международных турниров, ФХР объявляет о турне сборной молодых звезд России (до 25 лет) и национальной команды Белоруссии. В ряде матчей также примет участие национальная сборная Казахстана», - говорится в сообщении.
Время начала матчей, состав и тренерский штаб российской сборной будут определены позднее.
Челябинск
2 мая Россия 25 – Белоруссия
3 мая Россия 25 – Белоруссия
Астана, Казахстан (турнир трех команд)
5 мая Казахстан – Россия 25
6 мая Россия 25 – Белоруссия
Красноярск
9 мая Россия 25 – Белоруссия
Тула
12 мая Россия 25 – Белоруссия
13 мая Россия 25 – Белоруссия
Минск, Белоруссия
15 мая Белоруссия – Россия 25
16 мая Белоруссия - Россия 25