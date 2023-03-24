«Адмирал» обыграл «Ак Барс» и сократил отставание в серии

В пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина владивостокский «Адмирал» на выезде обыграл казанский «Ак Барс».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Даниил Гутик и Николай Чебыкин. Хозяева ответили точным броском Александра Радулова в большинстве.
Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу казанцев. Шестой матч пройдет во Владивостоке, а заключительный, седьмой, если понадобится, в Казани.
Добавим, что победитель этой пары в финале конференции встретится с омским «Авангардом».
КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф
Восточная конференция. 1/2 финала
«Ак Барс» (Казань) - «Адмирал» (Владивосток) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы:
0:1 - Гутик (Лисовец), 35:01
0:2 - Чебыкин (Берлев), 37:26
1:2 - Радулов (Лямкин, Юдин), 51:15
Вратари: Билялов - Серебряков
Счет в серии: 3-2.