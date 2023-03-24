Тренер «Адмирала» Тамбиев нацелен на Кубок Гагарина

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев после победы своей команды над казанским «Ак Барсом» в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина заявил, что хочет выиграть трофей.

«Если я Кубок Гагарина не возьму, то, конечно, оценю сезон в минус. Иначе для чего я работаю? Всегда в ВХЛ говорил, что мне плей-офф неинтересен, мне интересен Кубок Петрова. Правда, мы в раздевалке «Адмирала» не произносим «Кубок Гагарина», пока не до этого. Вот если пройдем «Ак Барс», тогда будем произносить. Наклейку какую-нибудь наклеим в раздевалку», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу дальневосточников, в составе которых отличились Даниил Гутик и Николай Чебыкин. Казанцы ответили точным броском Александра Радулова в большинстве.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Ак Барса». Шестой матч пройдет во Владивостоке, а заключительный, седьмой, если понадобится, в Казани.

Добавим, что победитель этой пары в финале конференции встретится с омским «Авангардом».