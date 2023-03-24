«Как есть, так есть»: Билялетдинов - о поражении «Ак Барса» в матче с «Адмиралом»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал результат пятого матча полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина, в котором его команда уступила владивостокскому «Адмиралу».

«В первом периоде были немножко не готовы, сыграли не так как должны были сыграть. Во втором и третьем было достаточно моментов, чтобы вырвать этот матч. Видно, что соперник играет очень агрессивно против нашего большинства, мы пока с этим не справляемся. Никакой паники нет, продолжаем играть. Надо было выигрывать. Как есть, так есть», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу дальневосточников, в составе которых отличились Даниил Гутик и Николай Чебыкин. Казанцы ответили точным броском Александра Радулова в большинстве.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Ак Барса». Шестой матч пройдет во Владивостоке, а заключительный, седьмой, если понадобится, в Казани.

Добавим, что победитель этой пары в финале конференции встретится с омским «Авангардом».