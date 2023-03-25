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«Айлендерс» уступили «Коламбусу», Сорокин пропустил 5 голов

«Островитяне» прервали серию из трех побед кряду.
25 марта 2023 07:54
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Айлендерс» завершился в пользу хозяев – 5:4.

В их составе отличились Джонни Годро, Лиам Фуди, Кент Джонсон, Эрик Робинсон и Бун Дженнер. У проигравших дубль оформил Брок Нельсон. Еще по шайбе забросили Кайл Палмьери и Зак Паризе.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 22 броска из 27. Его соотечественник, защитник Александр Романов завершил игру без результативных действий.

Таким образом, «Айлендерс» прервали серию из трех побед кряду, «Коламбус» одержал вторую победу подряд.

26 марта команда из Нью-Йорка сыграет с «Баффало», а «Блю Джекетс» в тот же день встретятся с «Монреалем».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Айлендерс» – 5:4 (0:1, 4:1, 0:2, 1:0)

Голы:

0:1 – 13 Паризе (Фашинг)

1:1 – 24 Годро (Дженнер, Рословик)

1:2 – 25 Нелсон (Палмиери)

2:2 – 29 Фоуди (Рословик)

3:2 – 37 Джонсон ()

4:2 – 37 Робинсон (Маккоун, Бемстрем)

4:3 – 43 Палмиери (Мэйфилд, Пелек)

4:4 – 48 Нелсон (Добсон, Хорват)

5:4 – 61 Дженнер (Годро, Боквист)

Вратари: М. Хатчинсон 34/38 – Сорокин 22/27.

источник: «Советский спорт»
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