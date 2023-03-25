«Колорадо» обыграл «Аризону», Ничушкин отдал 2 передачи, Георгиев отразил 17 бросков

Хоккеисты «Колорадо» нанесли поражение игрокам «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Натан Маккиннон, Кейл Макар и Джей Ти Комфер. У проигравших единственную шайбу забросил Клейтон Келлер.
Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отдал 2 голевых паса, а его соотечественник и партнер по команде – вратарь Александр Георгиев отразил 17 бросков из 18.
Таким образом, «Колорадо» выиграл седьмой матч из последних восьми, а «койоты» потерпели третье поражение кряду.
26 марта команды сыграют еще раз. Встреча пройдет на домашнем льду «Аризоны» и начнется в 22.00 мск.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» – «Аризона» – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы:
1:0 – 12 Маккиннон (Ничушкин, Макар)
1:1 – 18 Келлер (Мозер, Шмалц)
2:1 – 46 Макар (Ничушкин, Маккиннон)
3:1 – 51 Комфер (Маккиннон, Макар)
Вратари: Георгиев 17/18 – Веймелка 27/30.