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«Колорадо» обыграл «Аризону», Ничушкин отдал 2 передачи, Георгиев отразил 17 бросков

«Эвеланш» выигралм седьмой матч из последних восьми.
25 марта 2023 08:08
автор: Артур Гичунцев

Хоккеисты «Колорадо» нанесли поражение игрокам «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Натан Маккиннон, Кейл Макар и Джей Ти Комфер. У проигравших единственную шайбу забросил Клейтон Келлер.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отдал 2 голевых паса, а его соотечественник и партнер по команде – вратарь Александр Георгиев отразил 17 бросков из 18.

Таким образом, «Колорадо» выиграл седьмой матч из последних восьми, а «койоты» потерпели третье поражение кряду.

26 марта команды сыграют еще раз. Встреча пройдет на домашнем льду «Аризоны» и начнется в 22.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Аризона» – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 – 12 Маккиннон (Ничушкин, Макар)

1:1 – 18 Келлер (Мозер, Шмалц)

2:1 – 46 Макар (Ничушкин, Маккиннон)

3:1 – 51 Комфер (Маккиннон, Макар)

Вратари: Георгиев 17/18 – Веймелка 27/30.

источник: «Советский спорт»
«Колорадо» обыграл «Аризону», Ничушкин отдал 2 передачи, Георгиев отразил 17 бросков
«Эвеланш» выигралм седьмой матч из последних восьми.
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