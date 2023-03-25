«Локомотив» победил ЦСКА и сократил отставание в серии плей-офф Кубка Гагарина

Хоккеисты ярославского «Локомотива» победили московских армейцев в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу на 52-й минуте матча забросил Максим Березкин, реализовав численное преимущество после удаления игрока армейцев Ярослава Дыбленко. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил 21 бросок в створ своих ворот.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра серии состоится 27 марта в Ярославле.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала Западной конференции. 5-я игра.

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол:

0:1 – Березкин (Каюмов, Шалунов), 51:22 (бол.)

Вратари: Рейдеборн – Исаев

Счет в серии: 3-2