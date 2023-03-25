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«Тяжелая серия с опытным соперником»: Никитин доволен победой «Локомотива» над ЦСКА

Ярославцы вернули серию на свою арену.
25 марта 2023 20:28
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции над ЦСКА.

«Да что здесь комментировать - мы просто заслужили играть следующую игру. Готовимся. Всегда есть над чем работать. Скажем так, сегодня мы были более последовательны. Тяжёлая серия с опытным соперником, поэтому цена этих импульсов очень высока. Сегодня мы были в этом лучше, потому и победили», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу на 52-й минуте матча забросил Максим Березкин, реализовав численное преимущество после удаления игрока армейцев Ярослава Дыбленко. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил 21 бросок в створ своих ворот.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра серии состоится 27 марта в Ярославле.

источник: КХЛ
«Тяжелая серия с опытным соперником»: Никитин доволен победой «Локомотива» над ЦСКА
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