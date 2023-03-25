Наставник «Питтсбурга» заявил, что весь мир получил привилегию наблюдать за игрой Кросби и Овечкина

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил капитана своей команды Сидни Кросби и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Они находятся в элитной компании благодаря своему отношению к работе. Они разные по стилю, но оба величайшие игроки всех времен. Видеть, как они играют друг против друга, наблюдать за их соперничеством — привилегия для всех нас», - приводит слова Салливана американский журналист Люк Хенн.

Напомним, что Кросби завоевал три Кубка Стэнли, а Овечкин - один, в нынешнем сезоне они набрали 85 (31+54) и 71 (41+30) очко соответственно.