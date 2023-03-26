«Питтсбург» обыграл дома «Вашингтон», Малкин и Овечкин забросили по шайбе

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на своем льду обыграл «Вашингтон».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
В составе »пингвинов» отличились Райан Пилинг, Чад Руведел, Джейк Гюнцель и Евгений Малкин. Россиянин признан лучшим игроком встречи.
«Вашингтон» ответил точными бросками Тома Уилсона, Дилана Строума и Александра Овечкина. Российский форвард забросил 822-ю шайбу в карьере и сократил отставание от рекорда Уйэна Гретцки до 77 голов.
Таким образом, «Питтсбург» набрали 82 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Вашингтон» с 76 очками располагается на десятой строчке.
источник: «Советский спорт»