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«Питтсбург» обыграл дома «Вашингтон», Малкин и Овечкин забросили по шайбе

Столичная команда пока находится вне зоны плей-офф.
26 марта 2023 08:10
автор: Александр Поволоцкий

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на своем льду обыграл «Вашингтон».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе »пингвинов» отличились Райан Пилинг, Чад Руведел, Джейк Гюнцель и Евгений Малкин. Россиянин признан лучшим игроком встречи.

«Вашингтон» ответил точными бросками Тома Уилсона, Дилана Строума и Александра Овечкина. Российский форвард забросил 822-ю шайбу в карьере и сократил отставание от рекорда Уйэна Гретцки до 77 голов.

Таким образом, «Питтсбург» набрали 82 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вашингтон» с 76 очками располагается на десятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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