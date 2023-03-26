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«Рейнджерс» обыграли на выезде «Флориду», Шестеркин отразил 39 бросков

Ворота «пантер» защищал другой россиянин.
26 марта 2023 08:47
автор: Александр Поволоцкий

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ нанес поражение «Флориде».

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «синерубашечников».

В составе победителей по шайбе забросили Каапо Какко, Алекси Лафреньер, Патрик Кейн и Филип Хитил. Российские форварды Артемий Панарин и Владимир Тарасенко очков не набрали.

Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 39 из 42 бросков.

У «Флориды» дубль оформил Александр Барков, еще одна шайба на счету Райана Ломберга. Сергей Бобровский совершил 30 сейвов.

«Рейнджерс» набрали 96 очков и идут четвертыми в турнирной таблице Восточной конференции, «Пантерз» с 79 очками занимают девятую позицию.

источник: «Советский спорт»
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