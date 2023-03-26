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«Айлендерс» дома проиграли «Баффало», у Любушкина голевая передача

«Островитяне» потерпели второе поражение кряду.
26 марта 2023 09:00
автор: Александр Поволоцкий

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду уступил «Баффало».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу »клинков».

В составе гостей по шайбе забросили Кайл Окпосо и Джефф Скиннер (в пустые ворота). Голевой передачей отметился российский защитник Илья Любушкин.

Ворота «островитян» защищал Семен Варламов. Он отразил 33 броска соперника. Защитник Александр Романов очков не набрал.

Клуб из Нью-Йорка занимает седьмое место на Востоке, имея в активе 83 очка.

«Баффало» с 76 очками остались на десятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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