«Монреаль» разгромил дома «Коламбус», Марченко забил 19-й гол в сезоне

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Коламбус».

Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу «Канадиенс».

В составе хозяев льда хет-трик оформил Рафаэль Арве-Пинар. По шайбе забросили Майк Хоффман, Ессе Юлёнен, Брендан Галлахер, Алекс Бельзиль и Ник Судзуки.

У »Блю Джекетс» голами отметились Лэйн Педерсон и Кирилл Марченко. Для российского защитника эта шайба стала 19-й в сезоне.

«Монреаль» набрал 64 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» (53) идет 16-м.