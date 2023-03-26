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Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть на выезде «Эдмонтон»

Матч прошел на стадионе «Роджерс Плэйс».
26 марта 2023 10:00
автор: Александр Поволоцкий

«Вегас» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Эдмонтон».

Встреча завершилась победой «рыцарей» в овертайме со счетом 4:3.

В составе гостей шайбы забросили Джек Айкел, россиянин Павел Дорофеев, Джонатан Маршессо и Николя Руа. Еще один россиянин Иван Барбашев отдал голевую передачу.

У «Эдмонтона» отличились Зак Хайман, Леон Драйзайтль и Уоррен Фегеле.

«Рыцари» с 98 очками продолжают возглавлять Западную конференцию, «Эдмонтон» идет пятым, имея в активе 91 очко.

источник: «Советский спорт»
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