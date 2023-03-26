Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть на выезде «Эдмонтон»

«Вегас» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Эдмонтон».

Встреча завершилась победой «рыцарей» в овертайме со счетом 4:3.

В составе гостей шайбы забросили Джек Айкел, россиянин Павел Дорофеев, Джонатан Маршессо и Николя Руа. Еще один россиянин Иван Барбашев отдал голевую передачу.

У «Эдмонтона» отличились Зак Хайман, Леон Драйзайтль и Уоррен Фегеле.

«Рыцари» с 98 очками продолжают возглавлять Западную конференцию, «Эдмонтон» идет пятым, имея в активе 91 очко.