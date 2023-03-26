«Каролина» обыграла дома «Торонто», Кочетков сделал 41 сэйв

«Каролина» на своей площадке оказалась сильнее «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Харрикейнз».

В составе победителей по разу отличились Брент Бернс, Джордан Стаал, Стефан Ноэсен, Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 41 бросок.

«Мэйпл Лифс» ответили заброшенными шайбами в исполнении Калле Йернкрока и Остона Мэттьюса (дважды).

«Каролина» занимает второе место в таблице Восточной коференции, набрав 102 очка. «Торонто» (95) идет пятым.