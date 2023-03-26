«Ак Барс» вышел в финал плей-офф Восточной конференции, обыграв в шестом матче «Адмирал»

«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в шестом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.

Игра во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе казанской команды отметились Илья Сафонов (3-я минута) и Никита Дыняк (8-я и 23-я). У «Адмирала» шайбу забросил Никита Чебыкин (26-я).

Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-2.

Команда Зинэтулы Билялетдинова вышла в финал Восточной конференции, где сразится с омским «Авангардом». Серия стартует в Казани 2 апреля.