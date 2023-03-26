ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ак Барс» вышел в финал плей-офф Восточной конференции, обыграв в шестом матче «Адмирал»

Встреча прошла во Владивостоке.
26 марта 2023 12:18
автор: Александр Поволоцкий

«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в шестом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.

Игра во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе казанской команды отметились Илья Сафонов (3-я минута) и Никита Дыняк (8-я и 23-я). У «Адмирала» шайбу забросил Никита Чебыкин (26-я).

Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-2.

Команда Зинэтулы Билялетдинова вышла в финал Восточной конференции, где сразится с омским «Авангардом». Серия стартует в Казани 2 апреля.

источник: «Советский спорт»
«Ак Барс» вышел в финал плей-офф Восточной конференции, обыграв в шестом матче «Адмирал»
Встреча прошла во Владивостоке.
26.03.2023 12:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Малкин вышел на 57-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Хоккеист признан лучшим игроком матча с «Вашингтоном».
26.03.2023 11:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Монреаль» разгромил дома «Коламбус», Марченко забил 19-й гол в сезоне
Игра прошла на арене «Белл-центр».
26.03.2023 11:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть на выезде «Эдмонтон»
Матч прошел на стадионе «Роджерс Плэйс».
26.03.2023 10:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Каролина» обыграла дома «Торонто», Кочетков сделал 41 сэйв
«Ураганы» лидируют в Столичном дивизионе.
26.03.2023 09:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Айлендерс» дома проиграли «Баффало», у Любушкина голевая передача
«Островитяне» потерпели второе поражение кряду.
26.03.2023 09:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Рейнджерс» обыграли на выезде «Флориду», Шестеркин отразил 39 бросков
Ворота «пантер» защищал другой россиянин.
26.03.2023 08:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Питтсбург» обыграл дома «Вашингтон», Малкин и Овечкин забросили по шайбе
Столичная команда пока находится вне зоны плей-офф.
26.03.2023 08:10
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Наставник «Питтсбурга» заявил, что весь мир получил привилегию наблюдать за игрой Кросби и Овечкина
Четыре Кубка Стэнли на двоих.
25.03.2023 23:31
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Тяжелая серия с опытным соперником»: Никитин доволен победой «Локомотива» над ЦСКА
Ярославцы вернули серию на свою арену.
25.03.2023 20:28
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика