Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о победе своей команды в шестом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Адмиралом».

Отметим, что очная встреча хоккейных клубов завершилась победой «барсов» со счетом 3:1.

«Команда выступила прекрасно, выполнили все задачи, которые мы планировали. Непростой соперник, во всех матчах серии было сложно. Рад, что хоккеисты сработали очень хорошо и преодолели этот этап», – приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что «Ак Барс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с омским «Авангардом». Первый матч финальной серии состоится 2 апреля в Казани.