ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Билялетдинов – о победе в серии над «Адмиралом»: «Ак Барс» сработал очень хорошо и преодолел этап

Казанский клуб вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Авангардом».
26 марта 2023 13:43
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о победе своей команды в шестом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Адмиралом».

Отметим, что очная встреча хоккейных клубов завершилась победой «барсов» со счетом 3:1.

«Команда выступила прекрасно, выполнили все задачи, которые мы планировали. Непростой соперник, во всех матчах серии было сложно. Рад, что хоккеисты сработали очень хорошо и преодолели этот этап», – приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что «Ак Барс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с омским «Авангардом». Первый матч финальной серии состоится 2 апреля в Казани.

Билялетдинов – о победе в серии над «Адмиралом»: «Ак Барс» сработал очень хорошо и преодолел этап
Казанский клуб вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Авангардом».
26.03.2023 13:43
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Ак Барс» вышел в финал плей-офф Восточной конференции, обыграв в шестом матче «Адмирал»
Встреча прошла во Владивостоке.
26.03.2023 12:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Малкин вышел на 57-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Малкин вышел на 57-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Хоккеист признан лучшим игроком матча с «Вашингтоном».
26.03.2023 11:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Монреаль» разгромил дома «Коламбус», Марченко забил 19-й гол в сезоне
Игра прошла на арене «Белл-центр».
26.03.2023 11:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть на выезде «Эдмонтон»
Матч прошел на стадионе «Роджерс Плэйс».
26.03.2023 10:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Каролина» обыграла дома «Торонто», Кочетков сделал 41 сэйв
«Каролина» обыграла дома «Торонто», Кочетков сделал 41 сэйв
«Ураганы» лидируют в Столичном дивизионе.
26.03.2023 09:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Айлендерс» дома проиграли «Баффало», у Любушкина голевая передача
«Островитяне» потерпели второе поражение кряду.
26.03.2023 09:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Рейнджерс» обыграли на выезде «Флориду», Шестеркин отразил 39 бросков
«Рейнджерс» обыграли на выезде «Флориду», Шестеркин отразил 39 бросков
Ворота «пантер» защищал другой россиянин.
26.03.2023 08:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Питтсбург» обыграл дома «Вашингтон», Малкин и Овечкин забросили по шайбе
«Питтсбург» обыграл дома «Вашингтон», Малкин и Овечкин забросили по шайбе
Столичная команда пока находится вне зоны плей-офф.
26.03.2023 08:10
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Наставник «Питтсбурга» заявил, что весь мир получил привилегию наблюдать за игрой Кросби и Овечкина
Четыре Кубка Стэнли на двоих.
25.03.2023 23:31
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика