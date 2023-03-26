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Леонид Тамбиев: В этой серии я ненавидел Радулова, потому что он хороший игрок

Представители специалиста ведут переговоры с «Адмиралом» о дальнейшем сотрудничестве.
Леонид Тамбиев: В этой серии я ненавидел Радулова, потому что он хороший игрок
26 марта 2023 14:20
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ХК «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отреагировал на вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, что в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции команда из Владивостока уступила «Ак Барсу» (2-4).

«Соперник был объективно сильнее, заслуженно победил. Если брать серию в целом, я считаю, что она была довольно интересная, команда выглядела достойно, но уж очень сильный соперник, могу отметить. Когда игрока другой команды ненавидят – это значит, что он хороший игрок. В этой серии я ненавидел Радулова, поэтому он хороший игрок. И вся команда наша его ненавидела», - цитирует Тамбиева пресс-служба приморского клуба.

Специалист отметил, что пока не знает в какой команде продолжит работу.

источник: «Советский спорт»
Леонид Тамбиев: В этой серии я ненавидел Радулова, потому что он хороший игрок
Леонид Тамбиев: В этой серии я ненавидел Радулова, потому что он хороший игрок
Представители специалиста ведут переговоры с «Адмиралом» о дальнейшем сотрудничестве.
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