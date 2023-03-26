Роман Ротенберг: Смотрим серию «Локомотив» — ЦСКА, но нам все равно, с кем играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что его команде неважно, с кем играть в финале Западной конференции плей-офф КХЛ.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга встретиться с победителем противостояния между «Локомотивом» и ЦСКА. На данный момент армейцы ведут в серии со счетом 3-2.

«Конечно, смотрим «Локомотив» — ЦСКА, но нам все равно, с кем играть. Смотрели серию «Ак Барса» и «Адмирала», потому что от этого матча зависело, когда мы начнем свои матчи. В КХЛ нам сказали, что серия начнется 2 апреля», - цитируют Ротенберга «РИА Новости».

Отметим, что ранее СКА выиграл серию плей-офф КХЛ с «Торпедо» со счетом 4-0.