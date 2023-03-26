ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роман Ротенберг: Смотрим серию «Локомотив» — ЦСКА, но нам все равно, с кем играть

Определены три участника полуфиналов Кубка Гагарина.
26 марта 2023 15:56
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что его команде неважно, с кем играть в финале Западной конференции плей-офф КХЛ.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга встретиться с победителем противостояния между «Локомотивом» и ЦСКА. На данный момент армейцы ведут в серии со счетом 3-2.

«Конечно, смотрим «Локомотив» — ЦСКА, но нам все равно, с кем играть. Смотрели серию «Ак Барса» и «Адмирала», потому что от этого матча зависело, когда мы начнем свои матчи. В КХЛ нам сказали, что серия начнется 2 апреля», - цитируют Ротенберга «РИА Новости».

Отметим, что ранее СКА выиграл серию плей-офф КХЛ с «Торпедо» со счетом 4-0.

источник: «Советский спорт»
Роман Ротенберг: Смотрим серию «Локомотив» — ЦСКА, но нам все равно, с кем играть
Определены три участника полуфиналов Кубка Гагарина.
26.03.2023 15:56
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Леонид Тамбиев: В этой серии я ненавидел Радулова, потому что он хороший игрок
Леонид Тамбиев: В этой серии я ненавидел Радулова, потому что он хороший игрок
Представители специалиста ведут переговоры с «Адмиралом» о дальнейшем сотрудничестве.
26.03.2023 14:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Билялетдинов – о победе в серии над «Адмиралом»: «Ак Барс» сработал очень хорошо и преодолел этап
Билялетдинов – о победе в серии над «Адмиралом»: «Ак Барс» сработал очень хорошо и преодолел этап
Казанский клуб вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Авангардом».
26.03.2023 13:43
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Ак Барс» вышел в финал плей-офф Восточной конференции, обыграв в шестом матче «Адмирал»
«Ак Барс» вышел в финал плей-офф Восточной конференции, обыграв в шестом матче «Адмирал»
Встреча прошла во Владивостоке.
26.03.2023 12:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Малкин вышел на 57-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Малкин вышел на 57-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Хоккеист признан лучшим игроком матча с «Вашингтоном».
26.03.2023 11:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Монреаль» разгромил дома «Коламбус», Марченко забил 19-й гол в сезоне
Игра прошла на арене «Белл-центр».
26.03.2023 11:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть на выезде «Эдмонтон»
Матч прошел на стадионе «Роджерс Плэйс».
26.03.2023 10:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Каролина» обыграла дома «Торонто», Кочетков сделал 41 сэйв
«Каролина» обыграла дома «Торонто», Кочетков сделал 41 сэйв
«Ураганы» лидируют в Столичном дивизионе.
26.03.2023 09:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Айлендерс» дома проиграли «Баффало», у Любушкина голевая передача
«Островитяне» потерпели второе поражение кряду.
26.03.2023 09:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Рейнджерс» обыграли на выезде «Флориду», Шестеркин отразил 39 бросков
«Рейнджерс» обыграли на выезде «Флориду», Шестеркин отразил 39 бросков
Ворота «пантер» защищал другой россиянин.
26.03.2023 08:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика