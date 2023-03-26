Тренер «Адмирала» Тамбиев ведет переговоры с клубом о новом контракте

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что уже ведутся предварительные переговоры о новом контракте с владивостокским хоккейным клубом. Действующий контракт со специалистом истекает в конце этого сезона.

«Я, честно сказать, был настолько поглощен плей-офф, что даже с агентом не говорил. Сейчас закончился сезон, буду обсуждать, разговаривать. Знаю, что предварительные переговоры с «Адмиралом» ведутся, поживем – увидим», - цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.

В воскресенье «Адмирал» проиграл «Ак Барсу» в шестом матче со счетом 1:3 и уступил в полуфинальной серии Восточной конференции – 2-4.

Это стало лучшим результатом «Адмирала» в его истории, ранее команда не выходила во второй раунд плей-офф.