«Колорадо» одержал победу над «Аризоной», Ничушкин забросил шайбу, Георгиев отразил 27 бросков

«Колорадо» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались «Эвеланш» (1:0).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в основное время, а его соотечественник и партнер по команде, Александр Георгиев отразил 27 бросков из 30.

Таким образом, «Эвеланш» выиграли восьмой матч из последних девяти, а «Койоты» потерпели четвертое поражение кряду.

28 марта «Аризона» сыграет с «Эдмонтоном», а «Колорадо» в тот же день встретится с «Анахаймом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Колорадо» – 3:4 Б (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, по буллитам – 0:1)

Голы:

0:1 – 29 Рантанен ()

0:2 – 30 Байрэм (Кольяно, О'Коннор)

1:2 – 50 Маччелли (Макбэйн)

2:2 – 51 Фишер (Кесселринг)

2:3 – 53 Ничушкин (Тэйвс, Рантанен)

3:3 – 55 Келлер (Шмалц, Вялимяки)

Вратари: Ингрэм 29/32 – Георгиев 27/30.